В Вологде домику Петра I вернут исторический облик

Фото: Вологда РФ

В Вологде весной стартуют ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия федерального значения «Дом Петра I, конец XVII века». Реставраторы намерены изменить цвет углубления карниза на красный, а шашки на крыше и дымники станут темно-зеленого оттенка.

Работы должны завершиться до конца года. В основном ремонт должен поддержать физическую сохранность здания без кардинальных изменений его сложившегося внешнего вида.

«В первую очередь предстоит защитить памятник от биопоражений и воздействия влаги: будет укреплена кирпичная кладка цоколя и фасадов, выполнена гидроизоляция фундамента, отремонтированы отмостка и водосточная система», — пояснила председатель Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области Елена Кукушкина.

В помещениях дома-музея восстановят штукатурную отделку стен и сводов. Декоративное украшение, профилированные тяги, отреставрируют методом вытягивания лепного профиля по изготовленному шаблону. Паркет будет сделан в традициях XVII века — в технике «в ёлку».

После ремонта в Доме-музее Петра I откроется обновленная экспозиция.

«Она будет включать три смысловых блока: "Пётр I как государь и как личность", "Пётр I в Вологде" и "История Петровского домика". Выставка расскажет об открытии первого в городе музея и людях, благодаря которым он развивался на протяжении более ста лет, о Вологде как крупном торгово-ремесленном центре рубежа XVII–XVIII веков, о вкладе вологжан в создание регулярной армии и флота, о культуре того времени», — рассказал начальник Департамента культуры Владимир Осиповский.