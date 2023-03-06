В учебных заведениях Вологды проводятся мобильные приемные

Фото: администрация города Вологды

В Вологде первая мобильная приемная Молодежной администрации города прошла в школе № 11. В течение года пройдет ряд встреч со школьниками, студентами, представителями работающей молодежи. Об этом рассказала пресс-служба Администрации города.

Целью мероприятий назвали информирование юных вологжан о реализации молодежной политики, получение обратной связи.

«Мобильные приемные Молодежной администрации проходят по такому же принципу, как и встречи городских властей с населением. Обычно на встречи ходят вологжане среднего и старшего возраста, но важно услышать и голос молодежи, которая сегодня вовлечена во все сферы – от образования и волонтерства до экономики и благоустройства. Ребята охватят выездами школы, ссузы и вузы. Также запланированы обсуждения с работающей молодежью. Тем более, что 2023 год в областной столице объявлен Годом молодежи, и в уже сформированный список мероприятий могут по запросам добавиться новые проекты и программы», - объяснила начальник Управления по молодежной политике Вологды Яна Филиппова.

На вопросы аудитории отвечает мэр Молодежной администрации, студент Вологодского аграрно-экономического колледжа Сергей Кузнецов, его заместитель, ученик школы № 8 Артемий Томилов, представители восьми комитетов. На первой мобильной приемной большая часть инициатив касалась спортивных мероприятий, киберспортивных секций, были предложения по теме благоустройства.

Ближайшие мобильные приемные Молодежной администрации состоятся 14 марта в школе №28 и 24 марта – в школе №29.

Молодежная администрация города была сформирована в декабре 2022 года, в нее вошли 63 представителя школьного и студенческого сообщества, а также работающей молодежи. План мероприятий Года молодежи в Вологде размещен на сайте Вологда. РФ.