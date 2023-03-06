Депутата Вологодской гордумы Алексея Коновалова исключили из рядов "Единой России" за отдых в эмиратах

Со страницы ВК Алексея Коновалова

6 марта стало известно об исключении из состава партии "Единая Россия" депутата городского парламента Алексея Коновалова. Председатель Думы Юрий Сапожников, совмещающий пост главы местного отделения партии, рекомендовал также исключить коллегу и из фракции в думе.

Сам Алексей Коновалов заявил РБК, что такое решение стало для него неожиданностью. Все из-за зимней поездки в Дубай. Хотя фотографий из поездки в соцсетях он не выкладывал, но о предстоящем путешествии рассказал главе города Юрию Сапожникову.

«У меня нет никаких ограничений на выезд. К тому же я работаю в Гордуме на освобожденной основе. Тем не менее, я сообщил перед поездкой об этом Юрию Сапожникову, где написал, что совмещаю рабочую командировку с семейным отдыхом. Во-первых, у меня там были встречи с деловыми партнерами по поставкам пиломатериалов (Алексей Коновалов является директором ООО «Технология»). Во-вторых, из-за санкций у меня арестованы ценные бумаги, которые можно было вывести через Дубай. К тому же после поездки я не выкладывал в соцсети ни фото, ни видео. Видимо, на фоне нескольких последних скандальных историй, связанных с поездками чиновников и депутатов разных регионов за границу, в Вологде меня решили сделать крайним», - заявил Коновалов РБК.

Депутат планирует продолжить свою работу в депутатском корпусе.

Напомним, ранее другого депутата - Дениса Долженко исключили из рядов сторонников «Единой России», из партийной фракции, лишили должности в профильном комитете областного парламента. Кроме того, на последней сессии депутат отказался от депутатской зарплаты.