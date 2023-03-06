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НовостиОбщество6 марта 2023 19:42

В Вологде трамвированной женщине-водителю автобуса сулят 500 тысяч компенсации

Дама получила ожог на рабочем месте
Евдокия САХАРОВА

В Вологде прокуратура города провела проверку по факту травмирования водителя автобуса на рабочем месте. Работница муниципального предприятия города обратилась в ведомство с жалобой. Подробности инцидента сообщила пресс-служба прокуратуры Вологды.

Вологжанка начала проверять работу вентилятора охлаждения радиатора, поскольку поднималась температура системы охлаждения, но неожиданно крышку сорвало парами охлаждающей жидкости. В результате в потолок салона брызнул фонтан и жидкость полилась на водителя.

Женщина получила термический ожог области лица, шеи, правого плеча, подмышечной области, предплечья, правой половины грудной клетки II–III степени. Пострадавшая лечилась в течение полугода, в том числе в стационаре.

Причиной несчастного случая назвали допуск в эксплуатацию транспортного средства без планово-предупредительного ремонта и прохождения государственного технического осмотра.

В Вологодский городской суд направлен иск к муниципальному предприятию о взыскании в пользу работницы компенсации морального вреда в размере 500 000 руб.