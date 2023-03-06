В Сямже полицейские вычислили грабителя по отпечаткам пальцев на упаковке хлеба

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Сямже шатающийся мужчина устроил грабеж в продуктовом магазине. Как сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области, неизвестный мужчина стал брать с полок продукты и алкоголь и прятать их под одежду. Когда продавцы попытались его остановить, шатающийся мужчина показал им нож. Очевидцы произошедшего сняли его на видео.

Грабитель бросил на пол батон в полиэтиленовом пакете и скрылся. Криминалисты снял отпечатки пальцев с пакета, так и удалось идентифицировать подозреваемого. Им оказался ранее судимый 43-летний местный житель. Он прятался у знакомых и успел съесть похищенные продукты, пока его искали правоохранители.

Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы. До окончания расследования подозреваемый будет находиться в СИЗО.