Синоптики рассказали о погоде 8 марта на Вологодчине

Фото: Ната Сучкова, ВКонтакте.

Стало известно, какой будет погода в праздничный день 8 марта. В Вологодской области ожидаются сильные снегопады, порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. А 7 марта изменений погоды - не ожидается.

Как сообщает информагентство "Вологда Регион" со ссылкой на Ольгу Рыкованову, ведущего синоптика Вологодского ЦГМС, погода резко ухудшится со среды, 8 марта. Это циклон пройдет по территории области с запада на восток, принося метель и снегопады.

Пик снегопадов придется в ночь на 9 марта. При этом температура в регионе повысится до нуля: в южных районах до +1°C, в северных и центральных - минус 1.

Начиная с пятницы, начнется похолодание, а осадков будет меньше.