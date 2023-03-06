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НовостиОбщество6 марта 2023 18:33

Синоптики рассказали о погоде 8 марта на Вологодчине

Для дворников праздника не предвидится
Иван Чухнин
Фото: Ната Сучкова, ВКонтакте.

Фото: Ната Сучкова, ВКонтакте.

Стало известно, какой будет погода в праздничный день 8 марта. В Вологодской области ожидаются сильные снегопады, порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. А 7 марта изменений погоды - не ожидается.

Как сообщает информагентство "Вологда Регион" со ссылкой на Ольгу Рыкованову, ведущего синоптика Вологодского ЦГМС, погода резко ухудшится со среды, 8 марта. Это циклон пройдет по территории области с запада на восток, принося метель и снегопады.

Пик снегопадов придется в ночь на 9 марта. При этом температура в регионе повысится до нуля: в южных районах до +1°C, в северных и центральных - минус 1.

Начиная с пятницы, начнется похолодание, а осадков будет меньше.