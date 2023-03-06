Пострадавших от молодых людей вологжан просят обратиться к правоохранителям

СУ СК России по Вологодской области

Вологодские следователи прочтя откликнуться граждан, пострадавших от вымогательств. Двух молодых людей 26 и 19 лет задержали. Известно, что в январе 2023 года злоумышленники с применением насилия завладели крупной суммой денег. Возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, это преступление не единственное.

Региональное управление Следственного комитета просит вологжан, пострадавших от действий вымогателей, сообщить о подробностях преступлений: "Ввиду проверки фигурантов на причастность к совершению иных преступлений, следственное управление просит граждан, пострадавших от аналогичных противоправных действий указанных на фото лиц, о которых в силу различных причин не сообщалось правоохранителям, сообщить об этом в следственный отдел по городу Вологда".

Сообщать о преступлениях можно по адресу: г. Вологда, Некрасовский пер., д. 1, либо по телефонам: (8172)-76-38-26, 76-38-27, 76-38-28, 76-38-64, 57-21-43.