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НовостиПроисшествия6 марта 2023 14:33

Пострадавших от молодых людей вологжан просят обратиться к правоохранителям

Следователи распространяют фотографии обидчиков
Иван Чухнин
СУ СК России по Вологодской области

СУ СК России по Вологодской области

Вологодские следователи прочтя откликнуться граждан, пострадавших от вымогательств. Двух молодых людей 26 и 19 лет задержали. Известно, что в январе 2023 года злоумышленники с применением насилия завладели крупной суммой денег. Возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, это преступление не единственное.

Региональное управление Следственного комитета просит вологжан, пострадавших от действий вымогателей, сообщить о подробностях преступлений: "Ввиду проверки фигурантов на причастность к совершению иных преступлений, следственное управление просит граждан, пострадавших от аналогичных противоправных действий указанных на фото лиц, о которых в силу различных причин не сообщалось правоохранителям, сообщить об этом в следственный отдел по городу Вологда".

Сообщать о преступлениях можно по адресу: г. Вологда, Некрасовский пер., д. 1, либо по телефонам: (8172)-76-38-26, 76-38-27, 76-38-28, 76-38-64, 57-21-43.

СУ СК России по Вологодской области

СУ СК России по Вологодской области