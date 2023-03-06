Вологодских работодателей будут мотивировать устраивать на работу участников СВО

Фото: Виталий Тушинов, ВКонтакте

Работодателей на Вологодчине мотивируют. Новая мера поддержки направлена на сохранение занятости для граждан, уволенных по состоянию здоровья с военной службы и получивших инвалидность в ходе спецоперации на Украине. Об этом рассказал заместитель губернатора области Виталий Тушинов.

Он предложил предусмотреть средства областного бюджета на предоставление субсидии на финансовое возмещение затрат, связанных с оплатой труда таких граждан.

Работодателям при приеме на работу бюджет будет в течение шести месяцев частично компенсировать затраты на оплату труда. Сумма составит не более величины минимального размера оплаты труда, увеличенной на районный коэффициент и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды.

Размер возмещения расходов на оплату труда одного человека в среднем составит 146 тысяч рублей за шесть месяцев.

Планируемая численность трудоустроенных - 30 человек ежегодно. Объем средств областного бюджета на эти цели равняется 4 миллионам 567,8 тысячи рублей. Новая мера поддержки начнет действовать с 1 апреля этого года.