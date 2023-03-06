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НовостиПроисшествия6 марта 2023 12:34

В Череповце четыре сутенерши организовали разврат в сауне

Дамы организовали проститутошную на рабочем месте
Евдокия САХАРОВА

В Череповце осудили 53-летнюю, 41-летнюю, 38-летнюю и 30-летнюю местную жительницу за организацию занятия проституцией. Подробности сообщила пресс-служба судов Вологодской области.

Старшая подсудимая была управляющей двух саун. Суд установил, что кроме хозяйственной деятельности она принимала заказы от клиентов на предоставлении услуг интимного характера.

Подсудимая общалась в чате с проститутками и получала вознаграждение от 700 до 750 рублей от суммы, оплаченной клиентами девушкам.

Остальные подсудимые работали в саунах администраторами и оказывали управляющей содействие в незаконной деятельности. Старшей сутенерше назначили штраф в 100 000 рублей. Остальные получили штрафы по 10 тысяч рублей.