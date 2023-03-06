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НовостиОбщество6 марта 2023 11:19

Владислав Коротяев из Кубенского погиб в зоне СВО

О гибели воина сообщил глава Вологодского округа
Иван Чухнин
Фото: Сергей Жестянников, ВКонтакте.

Фото: Сергей Жестянников, ВКонтакте.

Владислав Коротяев из Кубенского погиб в зоне СВО. О трагедии сообщил глава Вологодского округа Сергей Жестянников. Он пишет "ВКонтакте": "В боях под Артемовском погиб наш земляк - житель села Кубенское Владислав Коротяев. Он отдал свою жизнь, защищая каждого из нас.

Выражаю искренние соболезнования родным и близким героя. Владислав пополнил ряды Бессмертного полка, встав в один строй с нашими дедами и прадедами, павшими в борьбе с фашизмом.

Нам предстоит еще много испытаний. Но они сделают нас сильнее, потому что только вместе мы сможем приблизить победу..."