За неделю на Вологодчине в пожарах погибли 3 человека, в том числе подросток

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В Вологодской области с 27 февраля по 5 марта 2023 года произошёл 21 пожар. Это меньше прошлого года на 14 случаев. В огне погибли 3 человека, 5 - получили травмы. Эвакуированы 11 человек, спасены 16. Зарегистрирован первый случай гибели подростка, еще трое детей получили травмы.

Основными причинами возникновения пожаров явились: неосторожное обращение с огнём – 8 случаев; нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 6 случаев; нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования – 6 случаев; нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования транспортных средств – 1 случай.

За неделю 16 пожаров случилось в домах и квартирах, сгорели два бытовых вагончика. Все трагедии с погибшими произошли в жилом секторе.

В Череповце и в Вологде произошло по 5 пожаров. Без вызова пожарной охраны обошлось в 19 округах области.