Череповчанин выбросил кота с 11 этажа

Фото: "Череповец. Новости. Известия. События. ВКонтакте

Восьмимесячного кота пьяный гражданин в Череповце выкинул в окно. Несмотря на то, что животное упало с 11 этажа, он выжил. После этого он около часа пролежал в снегу более часа. а потом его подобрали люди.

О зверстве сообщает группа «Череповец. Новости. Известия. События» в соцсети «ВКонтакте». Инцидент произошел в доме № 14 на улице Боршодской.

Как сообщается, животное подобрала одна из череповецких семей. В ветеринарии новым хозяевам сказали, что тот отделался травмой лапы.