Пьяный череповчанин вышвырнул кота с 11 этажа

Фото из группы "Череповец. Новости. Известия. События" ВКонтакте

В Череповце в пятницу, 3 марта, пьяный местный житель выкинул из окна 11 этажа своего кота. Информацией об инциденте поделились в паблике «Череповец. Новости. Известия. События» ВКонтакте.

Инцидент произошел в доме № 14 на улице Боршодская. Пострадавший котик более часа лежал на снегу с травмой лапы. Животному повезло, больше повреждений ветеринары у него не обнаружили.

К счастью, пострадавшее от жестокого обращения животное подобрала одна из местных семей и забрала себе. Котику оказалось всего восемь месяцев. Отметили, что он очень спокойный.