В Вологде две улицы назовут именами погибших участников СВО

Со страницы мэра

Мэр Вологды Сергей Воропанов сообщил в соцсетях, что в честь погибших участников СВО в городе назовут две улицы.

Улицам города решено присвоить имена Героя Российской Федерации, командира батальона «Спарта» Владимира Жоги и Героя Российской Федерации Игоря Смирнова.

«Сегодня годовщина гибели Героя России, командира батальона "Спарта" Владимира Жоги. Это имя знают все жители Донбасса, много значит оно и для россиян. Молодой парень ушёл в ополчение в 2014-м. Бок о бок с Арсением Павловым (Моторолой) защищал интересы ДНР, а с 2016 года взял на себя командование батальоном. Год назад погиб, прикрывая вывод мирных жителей Волновахи и Мариуполя на безопасную территорию. Улица в районе виадука будет носить имя Владимира Жоги. Игорь Смирнов с позывным Буба — уроженец Вологодчины. О его подвиге осенью 2022 года под Изюмом знают многие вологжане. После ранения продолжал командовать боем, в критический момент приказал отходить, оставшись на передовой. "Спасибо, что довелось с вами служить" — такими были его последние слова, бойцы видели, как он подорвал себя. Героизм Игоря Смирнова мы увековечим в названии новой улицы в районе улицы Молодёжной», — написал градоначальник.