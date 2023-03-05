Грабитель с ножом ограбил цветочный магазин в Вологде

В Вологде мужчина ограбил цветочный магазин. Он угрожал продавщице ножом. 30-летнего мужчину обвиняют в разбое. ЧП произошло в Вологде на улице Ярославской. 24-летняя девушка пояснила, что неизвестный под предлогом покупки открытки достал из внутреннего кармана куртки нож и, пытаясь порезать ей лицо, стал требовать деньги. Испугавшись за свою жизнь, она открыла кассу и отдала грабителю выручку. Подозреваемого задержали в районе Топливного переулка.

Он пояснил, что приехал в Вологду, чтобы купить подарок знакомой, но у него не было денег, и он решил ограбить цветочный магазин. Как сообщает пресс-служба городской прокуратуры, грабитель забрал 14 400 рублей и открытку. Обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.