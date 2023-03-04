В Череповце и Вологде покажут 14 спектаклей в рамках фестиваля "ВОТ"

В Череповце и Вологде стартовал фестиваль «ВОТ» - Вологодский областной театральный. Он проводится уже в третий раз. 3 марта прошел внеконкурсный показ спектакля Камерного театра «Старший сын». Об этом сообщил официальный портал Череповца.

До 12 марта в городе металлургов и областной столице на сцене девяти театров региона покажут 14 спектаклей 2022 года. Постановки будут оценены жюри и театральными критиками.

Фестиваль «ВОТ» проводит региональное отделение Союза театральных деятелей при поддержке правительства Вологодской области и Фонда президентских грантов.

«Театров становится больше. Потребность в фестивале назрела. А когда приезжают именитые критики, мы понимаем, в чем мы лучше или хуже», — сказал руководитель «Своего театр» Всеволод Чубенко.

Итоги подведут 27 марта в Вологодском драмтеатре.