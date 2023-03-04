Вологда
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия4 марта 2023 19:47

Водителя грузовика, насмерть сбившего 12-летнюю девочку в Вологде, заключили под стражу

Трагедия произошла в минувшую пятницу
Евдокия САХАРОВА

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Сямже правоохранители задержали водителя грузовика, насмерть сбившего ребёнка в Вологде. Он заключен под стражу. Как сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области, 3 марта у торгового центра «Апельсин» на улице Карла Маркса около четырех часов дня на нерегулируемом пешеходном переходе грузовик сбил девочку. Она скончалась на месте, а преступник скрылся с места преступления.

Подозреваемым оказался 46-летний житель Архангельской области. По его словам он не пил и не заметил никакой девочки. Возможно, из-за габаритов машины он не видел, что случилось.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.