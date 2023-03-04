В Вологде трое детей отравились угарным газом из-за пожара в подъезде

В Вологде в больницу госпитализировали двух сестер и брата. Дети пострадали при пожаре, который возник ночью 4 марта на улице Козленская, 132. Подробности сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области.

В полночь вспыхнула лестничная площадка в подъезде двухэтажного кирпичного многоквартирного дома. Во время пожара спасли пятерых человек, из них трое дети. Пламя опалило деревянные перила и полы.

В Вологодской областной больнице в результате ЧП оказался 14-летний мальчик и его сестры 7 и 1 года.

Предварительная причина пожара назвали неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. На тушение пожара присутствовали 4 единицы техники, 14 человек личного состава.