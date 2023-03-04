В Грязовце в огне частного дома погибла мать с подростком

В Грязовце на улице Привокзальной случилась трагедия. Страшный пожар унес жизни двоих человек. В минувшую пятницу, 3 марта, около 11 часов вечера поступило сообщение о возгорании в частном жилом доме. Когда на место прибыли спасатели, горела кровля жилища. Подробности ЧП сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области.

К полуночи огонь локализовали на площади 78 кв. м. К часу пламя удалось полностью победить. Еще через час спасатели сделали страшную находку - на пепелище лежали тела 40-летней женщины и ее 15-летнего сына.

В пожаре выжила 16-летняя дочка погибшей - она успела выйти на улицу. Ее заберут родственники.

В тушении пожара было задействовано 28 человек, 10 единиц техники. Точная причина ЧП устанавливается.