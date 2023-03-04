Череповецкий ХК "Северсталь" поверг столичное ЦСКА со счетом 3:2

Фото: ХК «Северсталь»

Второй матч серии 1/8 Кубка Гагарина в Москве завершился в пользу череповчан. Представители Вологодской области вырвали победу у москвичей со счетом 3:2.

«Сталевары» открыли счет на 5 минуте голом Александра Суворова. На 49-й минуте хоккеист ЦСКА Владислав Каменев с передачи Сергея Плотникова сравнял счет. Уже через 44 секунды, Михаил Григоренко вывел «армейцев» вперед. Москвич Николай Тимашев ответил на это шайбой на 52-й минуте игры и сравнял счет.

Для определения победителя потребовалось еще один овертайм. В результате форвард «Северстали» Никита Гуслистов на 83-й минуте игры при помощи Робина Пресса и Александра Суворова завершил противостояние со счетом 3:2 в пользу череповчан.

Счет в серии стал равным 1-1. Следующий матч с ЦСКА намечен на 6 марта в Череповце.