В Вологодской области изготовляют мощные ледорезные машины

В Вологодской области начнут производить мощные ледорезные машины. Уже нынешней весной оборудование поступит спасателям в Великий Устюг для резки льда на реке Сухона. В Череповце организовано производство мощных ледорезных машин, способных перед половодьем вскрывать лед любой толщины на реках. Первое оборудование уже нынешней весной будет работать под Великим Устюгом. Как считают производители новых ледорезных машин, их оборудование будет не менее эффективно, чем взрывчатка.

Например, под Великим Устюгом практикуют подрыв льда и выполняли бомбометание. Но будет абсолютна безопасна и экологична для речных экосистем. Например, подрывы наносят ущерб экосистеме реки и представляют угрозу для безопасности человека. Новая техника а оснащена цепной пилой, не производит никаких выбросов, не загрязняет окружающую среду и очень проста в эксплуатации, заверяют производители.