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НовостиОбщество3 марта 2023 14:29

Дом для инвалидов и престарелых под Вологдой за 1,3 млрд рублей

Он появится к концу 2025 года
Иван Чухнин

Дом социального обслуживания для престарелых построят под Вологдой за 1,3 млрд рублей. Подрядную организацию определят по итогам тендера. Прием заявок на участие открыт до 15 марта.

Дом появится в селе Молочное к концу 2025 года. Его построят для социального обслуживания для престарелых и инвалидов. Объект возведут по улице Парковой. Согласно проектной документации, будет состоять из двух корпусов. Административно-бытовой будет включать в себя комнату для приема гостей, пищеблок с обеденным залом, медпункт, а также помещения для занятий гимнастикой и кабинеты массажиста и парикмахера.

Жилой корпус будет насчитывать два этажа, он будет рассчитан на 200 мест.