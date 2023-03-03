Вологодского футбольного фаната оштрафовали за оскорбление матом полицейского

На стадион дебошир так и не попал. Фото: ФК "Динамо", ВКонтакте.

Сколько стоит обматерить полицейского при скоплении нарада узнал фанат вологодского "Динамо". 18 сентября прошлого года он пришёл на стадион, чтобы посмотреть матч между двумя футбольными командами. Играли вологодское «Динамо» и «Тверью». Болельщик был пьян и его на контрольно-пропускном пункте стадиона «Динамо» остановил полицейский.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Вологодской области, страж «сделал мужчине замечание о недопустимости нахождения в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте, пояснив, что тот не сможет пройти на территорию стадиона «Динамо» ввиду своего состояния».

Но в ответ вологжанин выругал полицейского нецензурно. Так что против него возбудили уголовное дело по статье 319 УК РФ «Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей».

На суде житель областной столицы признал свою вину. Судья назначил ему наказание в виде 120 часов обязательных работ и оштрафовал на 15 тысяч рублей.