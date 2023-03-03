Фото: группа "Территориальный сектор ЗАГС №12 Управления ЗАГС" в ВКонтакте.

В Вологодской области родился "бесстрашный воин". Об этом сообщают из Вожегодского округа, в семье Сахаровых родился долгожданный ребенок - мальчик. Новорожденному решили дать очень редкое старославянское имя – Ратибор.

Малыш появился на свет 27 февраля в семье Ивана Валерьевича и Натальи Юрьевны Сахаровых. Без сомнения, мальчик будет защитником у трех сестренок – Василисы, Варвары и Веры.

Ратибору Ивановичу мы желаем расти и набирать силы богатырской.

Как сообщает ИА "Вологда Регион", имя Ратибор старославянского происхождения и переводится как «бесстрашный воин».