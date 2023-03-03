В Вологодской области увеличили количество средних бюджетных мест для получения среднего профессионального образования

В Вологодской области в 2023 году прием на первый курс будут осуществлять 33 колледжа и шесть структурных подразделений вузов. Всего установлено 7997 бюджетных мест, 7372 из них - за счет областного бюджета, 625 – за счет федерального.

По сравнению с прошлым годом количество бюджетных мест для абитуриентов увеличено на 150. Всего определено 113 направлений подготовки в различных сферах.

В новом учебном году открыто 9 новых профессий и специальностей - так попросили работодатели. Это, «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» в Великоустюгском многопрофильном колледже, «Оператор транспортного терминала» в Вологодском техническом колледже, «Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства» в Шекснинском филиале Череповецкого многопрофильного колледжа, «Реставрация» в Губернаторском колледже народных промыслов, «Электромонтажник слаботочных систем» в Вологодском колледже связи и информационных технологий.

Также в Тотемском политехническом колледже начнут учить операторов-станочников деревообрабатывающего оборудования, в Череповецком многопрофильном колледже - аппаратчиков производства продуктов питания из растительного сырья, в Вологодском колледже сервиса обучат студентов технологии продуктов общественного питания массового изготовления, а в колледже технологии и дизайна - технологии индустрии красоты.

Всего за последние семь лет открыто 44 новых для региона направления подготовки.

Прием заявлений от абитуриентов стартует не позднее 20 июня 2023 года. Наиболее удобно и быстро подать документы можно через портал Госуслуг, сообщает пресс-служба Правительства области.