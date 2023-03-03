В Вологде пройдет фестиваль внедорожников

Проведение фестиваля вездеходной техники в Вологде предложило руководство вологодского предприятия, специализирующегося на производстве такой техники. Инициативу поддержал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Предприятие уже стало одним из лидеров по стране в производстве вездеходов. На фестивале будет представлена техника, которую создают на территории области и будут приглашены и участники со всей России.

«Самый идеальный вариант — осень, вторая половина сентября, когда все вернулись с отпусков. Нам на выбор предоставили несколько вариантов места проведения. Хорошо подходит старый аэродром», — предложил коммерческий директор компании Андрей Иванов.

Над программой уже работают.