В Вологодской области погиб вальщик леса

Фото: АСС Вологодской области.

В Белозерском районе погиб лесоруб. На него упало дерево. Мужчина умер на месте.

Об инциденте рассказали в аварийно-спасательной службе области. На место пришлось выезжать спасателям.

"Сегодня выезжали на одну из лесных делянок Белозерского района, где при нарушении техники безопасности при валке леса погиб работник, который в одиночку решил спилить дерево", - сообщили в областной АСС.

Спасатели, чтобы высвободить лесоруба, распилили упавшее дерево. Мужчина был мертв. Тело передано полиции. ЧП на производстве занялась комиссия.