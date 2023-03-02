В Вологодской области стартовала Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству

Игра прошла на ура! Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области

Вологодские школьники смогут решать бизнес-задачи по финансовой грамотности целый месяц. Под Вологдой, в Майской средней школе имени А.К. Панкратова состоялось открытие Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности и предпринимательству для школьников 1-9 классов. 30 школьников приняли участие в игре «Финансовый ринг», подготовленной сотрудниками Отделения Вологда Банка России.

В мероприятиях принял участие заместитель председателя Законодательного Собрания области, председатель комитета по бюджету и налогам Роман Заварин. «Тема финансовой грамотности в последние годы стала очень популярной. И это не случайно – финансовый рынок стремительно развивается, появляются новые продукты и сервисы, в том числе и дистанционные. Все они делают нашу жизнь удобнее. Но с другой стороны, также активно действуют и мошенники. Для того, чтобы в таких условиях принимать правильные финансовые решения, нужно обладать знаниями. И главная задача нас, взрослых, научить наших детей грамотно обращаться с деньгами, выбирать и рационально использовать финансовые инструменты», - сказал Роман Заварин.

По словам заместителя управляющего Отделением Вологда Банка России Вадима Ситова, популярность олимпиады растет среди школьников региона. «Каждый год ее организаторы предлагают пройти новые испытания, в этом году впервые появились задания по страхованию и умению достигать финансовой цели. Еще одна интересная задача – попробовать себя в роли предпринимателей. Школьникам предстоит открыть виртуальное предприятие, закупить для него оборудование, продумать ценообразование, продвижение и клиентский сервис. По итогам каждого этапа предусмотрена обратная связь: участники смогут понять, какое решение наиболее эффективно», – рассказал Вадим Ситов.

Ученики школы изучают финансовую грамотность в рамках такого предмета, как экономика. Ребята считают эту тему полезной.

«Каждый должен уметь считать свои деньги, уметь за ними следить, сохранять, а потом и приумножать", - уверен восьмиклассник Вадим Дранишников.

Он признался, что собирается связать свою жизнь с точными науками. И считаю, что финансовые знания пригодятся как в будущей профессии, так и в личной жизни.

Всем желающим принять участие в олимпиаде необходимо зарегистрироваться на сайте finance.uchi.ru или войти с логином и паролем от портала Учи.ру. Участники и победители получат дипломы, сертификаты и грамоты, которые будут размещены в их личных кабинетах.

Добавим, что олимпиада, которая проводится при содействии Банка России, Минфина России, Минэкономразвития России, продлится до 31 марта.

Как сообщает пресс-служба ЗСО, в Законодательном Собрании области ведется работа по повышению финансовой грамотности подрастающего поколения. Региональный Молодежный парламент совместно с вологодским отделением Банка России реализует проект «Финансовая грамотность для всех». Активисты в районах области проводят интерактивные занятия по теме финансовой грамотности. Участие в таких полезных уроках приняли уже более 20 тысяч вологжан.