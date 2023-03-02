Молодой житель села Устье собрал 1,6 килограмма мака и был лишен свободы

Любитель мака из села Устье получил реальный срок. Его обвинили в незаконном сборе и хранении мака. Об этом сообщает пресс-служба судов. Сокольский районный суд признал 33-летнего мужчину виновным в незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотиков. В августе 2022 года мужчина собрал более 1,6 кг дикорастущего мака и хранил его дома, пока наркотическое средство не изъяли полицейские.

«Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил мужчине наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.