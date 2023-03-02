Вологодские чиновники не смогли продать с молотка часы от Совета Федерации

Подарки тоже продаются. Фото носит иллюстративный характер. www.altairegion22.ru

Аукцион по продаже подарков чиновников правительства Вологодской области признан несостоявшимся. Об этом сообщил департамент имущественных отношений.

Цена вопроса составляла 33,7 тысяч рублей. Однако желающий был один, а ему отказали - он неправильно оформил документы. Между тем в лоте представлены невероятные вещи. Например, часы настольные из камня с фигурой Георгия Победоносца и надписью «Совет Федерации». Подобные часы в интернете продаются по цене 14 -18 тысяч рублей, но без надписи.

Шариковую ручку «Паркер Джоттер» в белой упаковке подарили вологодским чиновникам с реквизитами секретной войсковой части и несекретной информации,сколько лет она простояла на страже страны - 65 лет.

В лоте - стаканы с подстаканниками от контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга, пара чайных пар от "Великой железнодорожной державы" - РЖД, а также медаль от Республики Саха и стеклянный сувенир "Здоровье нации".

Вероятно, раритеты попытаются продавать вновь. Вырученные деньги поступят в бюджет области.