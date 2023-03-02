Череповец обогнал Вологду по числу тюльпанов к 8 марта

Вадим Германов. ВКонтакте.

Вадим Германов назвал количество тюльпанов, которые расцвели к 8 марта. В городе металлургов их оказалось больше, чем в Вологде, сообщает портал Город Во.

"Накануне 8 марта в тепличном комплексе «Тоншаловский» под Череповцом распустились 800 тысяч тюльпанов, - подал сигнал к действию мэр города. - С каждым сезоном здесь выращивают всё больше цветов, саженцев и рассады. В прошлом году тюльпанов было 500 тысяч, а в этом – уже 800».

Ранее сообщалось, что в Вологде тоже расцвели тюльпаны, около 600 тысяч цветов. Это на треть меньше, чем в Череповце. Но, может быть, на всех женщин - по одному цветочку - хватит.