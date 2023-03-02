Вологодский велосипедист подрался с московским водителем "Ауди"

Стоп-кадр видео baza.net

Первый встал на проезжей части и не хотел уступать дорогу второму.

Инцидент произошёл 1 марта около шести часов вечера. На пересечении улицы Батюшкова и проспекта Победы произошел конфликт велосипедиста и водителя иномарки с московскими номерами.

Автомобилист решил повернуть направо, на проспект, нарушая ПДД. На его пути попался принципиальный велосипедист. Который встал на дороге, не давая повернуть. Автомобилист пытался объехать, но велосипедист продолжал препятствовать. В итоге водитель выскочил из машины, произошла драка. Водитель оказался более мотивированным борцом, она даже запустил в вологжанина велосипедом. В итоге, он, воспользовавшись заминкой, все-таки сумел нарушить правила дорожного движения и завершить поворот.

Инцидент на телефон запечатлели очевидцы, они же записали номер автомобиля. Мнения зевак разделились: многие считают велосипедиста героем, но большинство, измученных пробками, недовольны: снова было не проехать.