Вологда
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 марта 2023 9:17

В Череповце похоронен участник СВО Сергей Скороходов

Ему было 40 лет
Иван Чухнин
Сергею Скороходову было 40 лет.

Сергею Скороходову было 40 лет.

В Череповце 1 марта был похоронен Сергей Скороходов, который погиб во время проведения специальной военной операции на Украине. Об этом глава города Маргарита Гусева сообщает на своей странице ВКонтакте.

По ее информации, Сергей Скороходов погиб 10 февраля при обстреле заправочной станции в ЛНР. Ему было 40 лет. У Сергея остались мама, жена и двое детей.

«Приношу искренние соболезнования родным и близким. Дай Бог сил и мужества пережить эту невосполнимую утрату», – выразили соболезнования Маргарита Гусева.