В Череповце похоронен участник СВО Сергей Скороходов

Сергею Скороходову было 40 лет.

В Череповце 1 марта был похоронен Сергей Скороходов, который погиб во время проведения специальной военной операции на Украине. Об этом глава города Маргарита Гусева сообщает на своей странице ВКонтакте.

По ее информации, Сергей Скороходов погиб 10 февраля при обстреле заправочной станции в ЛНР. Ему было 40 лет. У Сергея остались мама, жена и двое детей.

«Приношу искренние соболезнования родным и близким. Дай Бог сил и мужества пережить эту невосполнимую утрату», – выразили соболезнования Маргарита Гусева.