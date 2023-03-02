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НовостиОбщество2 марта 2023 8:45

ЦУР научит вологодские школы и детские сады вести паблики в соцсетях

Скоро опубликуют методичку
Иван Чухнин

Воспитателей и учителей Вологодской области будут обучать вести паблики в соцсетях. Паблики будут вести по единой методике, которую разработали в Москве. А их администраторов будут обучать, как это надо делать - будут проведены семинары. Об этом сообщили в ЦУР Вологодской области.

Кстати, в Вологодской области уже создано более 550 пабликов школ, детских садов и средних специальных образовательных учреждений. Они имеют метку «госорганизации». Аудитория их - почти треть населения области.

Руководитель ЦУР Вологодской области Анна Одинцова считает, что паблики образовательных учреждений должны размещать не только официальную информацию, но и делать «вовлекающий» контент.

Методика для образовательных учреждений ужк согласовывается и будет опубликована весной 2023 года.