в Вологодской области мужчина ударил подругу ножом и выгнал ее на мороз

Фото: СУ СК по Вологодской области.

16 декабря прошлого года в городе Красавино Великоустюгского округа произошло убийство.

44-летний местный житель и его 42-летняя подруга за распитием алкоголя поссорились. В качестве последнего аргумента хозяин схватился за нож и ударил им свою гостью. После этого он её выгнал из квартиры.

Спустя какое-то время мужчина все-таки вызвал для подруги скорую помощь, женщину срочно увезли в больницу. Однако врачи не смогли помочь, она скончалась. А мужчину задержали. Как сообщает СУ СК, он арестован. Ведется следствие, убийце грозит суд.