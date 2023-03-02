Череповчанку не пропустили без документов в канцелярию суда и она укусила пристава

В Вологодской области пенсионерка в декабре прошлого года покусала судебного пристава. 67-летняя пенсионерка пыталась пройти в канцелярию Череповецкого районного суда, минуя пост охраны. но на нее пути встал судебный пристав. Разозленная пенсионерка шла без документов, пристав ее не пропустил и тогда она укусила его за кисть правой руки.

Согласно материалам дела, мужчина испытал физическую боль. На тыльной поверхности кисти у пострадавшего осталось несколько ссадин. Они были квалифицированы медиками как не причинившие вреда здоровью.

В отношении череповчанки возбудили уголовное дело. Женщину обвинили в применении насилия в отношении представителя власти. Сама пожилая дама признала вину.

Как сообщает пресс-служба судов, пенсионерку признали виновной и наказали 4 месяцами лишения свободы условно. Испытательный срок составит полгода.