В Череповце за дискредитация армии под суд попал Грегори Винтер

Череповчанин, уже злоупотреблявший свободой слова в соцсетях, обвиняется в дискредитации армии. Дело рассматривается в Череповецком городском суде. 53-летний правозащитник и активист Грегори Маркус Северин Винтер обвиняется в распространении фейков о российских вооруженных силах.

Винтер уже был судим за экстремизм в соцсетях и оскорбление руководителя города. А прошлой весной он в соцсетей опубликовал информацию о СВО. По мнению следствия, несколько репостов и один комментарий дискредитировали вооруженные силы.

По мнению обвинения, Винтер знал, что официальная информация публикуется на сайте Минобороны. Но он публично распространил заведомо ложную информацию под видом достоверных сообщений. Вот что об этом сообщает сайт Череповца.

"Тем самым создал угрозу общественной безопасности, ввел в заблуждение неограниченный круг лиц и дискредитировал Вооруженные силы РФ", — сказал гособвинитель Алексей Чихачёв.

По словам обвиняемого, он не знал, что опубликованная им информация не соответствует действительности. Но признал вину. "На момент размещения (что инфо - ложная, - прим. ред..) я этого не знал. Все репосты — из открытых источников. Они являются выражением мнения, а не изложением фактов", — сообщил Грегори Винтер.

«Полагаю, в материалах дела нет доказательств того, что информация, размещенная Винтером, в его восприятии являлась заведомо ложной. Впоследствии защита предоставит доказательства того, что экспертное заключение, на основании которого было предъявлено обвинение, является несостоятельным», — высказался адвокат подсудимого Сергей Тихонов.

Он намерен провести повторную лингвистическую экспертизу опубликованного.

Уголовное дело по факту публичного распространения заведомо ложной информации об использовании ВС РФ было возбуждено летом 2022 года. Винтера был задержан и отправлен в СИЗО, в октябре был переведен под домашний арест.

Согласно действующему законодательству, Винтеру грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

В 2018 году Винтер был оштрафован за экстремизм в соцсетях, и в том же году череповчанин был приговорен к обязательным работам за оскорбление в соцсетях руководителей города.