Полиция развенчала слухи об отравителях на череповецких улицах

Череповецкая полиция назвала «фейками», заброшенными для нагнетания паники, сообщения, которые горожане пересылают друг другу в соцсетях.

В социальных сетях циркулируют сообщения о незнакомцах, которые подходят на улицах и предлагают им понюхать тестеры духов. А тот, кто решится понюхать, то непременно через два дня умрет.

Информацию пришлось комментировать полиции. "Подобных случаев ни у нас в регионе, ни в других субъектах России зафиксировано не было. А слухи распространяются с целью отупления граждан и манипулирования общественным мнением", - сообщили в полиции Череповца.