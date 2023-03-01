В Вологодской области готовы поддержать материально 50 медработников, устроившихся в сельской местности

Полсотни фельдшеров и земских докторов могут устроиться на работу в сельской местности с большими бонусами. Сейчас продолжается прием заявок на участие в программах поддержки медиков.

Как сообщил первый заместитель губернатору Эдуард Зайнак, в регионе трудится более 23 тысяч медработников, в том числе 12 тысяч - со средним профессиональным образованием.

Дефицит медработников особенно заметен в сельской местности. Их привлечения на работу в село и маленькие города предусмотрены:

- Выплаты по различным программам до 750 тысяч рублей.

- Заключение договоров со студентами медицинских вузов на выплату стипендии 4 тысячи рублей с их последующим трудоустройством в ФАПы, врачебные амбулатории, на «скорую помощь».

- Молодым специалистам, устроившимся на «скорую помощь», первые три года ежемесячно предоставляется выплата из бюджета области 8 тысяч рублей.

- Специалистам, приезжающим работать в ФАП, предоставляется служебное жилье с возможностью приватизации через 10 лет или съемное жилье.

За последние пять лет в сельскую местность удалось привлечь 132 медработника со средним специальным образованием, сообщил Эдуард Зайнак.