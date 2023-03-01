Анастасия Давыдова - выпускница Вологодского педколледжа.

В ДТП погибла учительница из Вологодского округа. Она успела стать первой учительнице для многих ребятишек из Огарковской школы.

В группе школы ВКонтакте пишут: "Тяжело на душе…Страшная весть о трагической смерти нашей учительницы, Давыдовой Анастасии Юрьевны, стала большим ударом для всех: учеников, коллег, родителей. Она была прекрасным педагогом, увлеченным и уникальным человеком. Жизнерадостная, ответственная, надежная, искренняя и открытая... Светлая память об Анастасии Юрьевне будет жить в сердцах ее коллег, учеников и друзей, всех, кто ее знал и ценил. Самые искренние слова соболезнования приносим родным и близким".

Анастасия ехала за рулем "Ниссана" и столкнулась на улице Можайского в Вологде с другим "Ниссаном". Девушка погибла на месте.