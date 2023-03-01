Владелец иномарки отсудил у города Сокола 293 тысячи рублей

В Соколе на иномарку упала ветвь дерева. Собственник автомобиля отправился в суд.

В сентябре 2022 года мужчина ехал за рулем автомобиля «Volkswagen Tiguan» по улице Мусинского. На движущее авто упала большая ветвь дерева и повредила автомобиль. На место происшествия были вызваны сотрудники полиции.

В итоге собственник авто обратился в суд с иском к Администрации города Сокола о взыскании ущерба. Сумма составила 293 000 рублей. Он пояснил, что контроль за безопасным состоянием зеленых насаждений вблизи городских дорог возложен на Администрацию города Сокола.

Суд установил, что автомобильная дорога, гле произошло ЧП, находится в собственности города. И ветви дерева достигали проезжей части, чем создавали угрозу безопасности дорожного движения в случае их падения.

Ответчик говорил о форс-мажорных обстоятельствах, падение произошло вследствие неблагоприятных погодных условий. Все это суд отклонил. Приказом МЧС России установлено, что источником чрезвычайной ситуации природного характера является сильный ветер, скорость которого превышает 25 м/с и более. Однако в тот день скорость ветра не превышала указанную норму. В итоге Сокольским районным судом исковые требования автолюбителя были удовлетворены.