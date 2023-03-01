В Вологде прошли мастер-классы по плетению маскировочных сетей

В Вологодской области прошли мастер-классы по плетению маскировочных сетей. Об этом сообщает Вологодский Швейбат - объединение волонтеров, которые шьют для СВО одежду, изготавливают средства маскировки. Швейбатовцев для мастер-классы пригласили Можайский Дом Культуры и Храм свт. Спиридона Тримифунтского на улице Возрождения.

"Трудолюбивые ученики тут же с азартом включились в работу: кто-то нарезал материал, кто-то пробовал оплетать сети, а кто-то с упорством и терпением осваивал схемы плетения. Молодцы все, без исключения!" - делятся впечатлениями мастера.

За полгода работы Швейбат изготовил около полутора тысяч термокостюмов, 800 балаклав, 600 пятиточечников и других вещей для военнослужащих.

Недавно появились результаты тестирования маскхалатов и масксетей. Проверку изделий в тепловизор и в оптику провели друзья добровольцев из ТактМед Вологда, Мужской клуб "Крепость".

"Благодарим за помощь и говорим спасибо Игорь Заика за организацию. Мы получили очень хорошие результаты: маскхалат уменьшает видимость человека в тепловизор, а масксеть размывает контур. При использовании дополнительных теплоизоляционных средств, тепловой след человека и вовсе исчезает. К большому счастью количество желающих шить и плести увеличивается", - сообщают швейбатовцы и намерены увеличить объемы производства.