В вологодском ЗАГСе появился Кружевной зал

Фото: Сергей Костоусов, ВКонтакте.

В Вологде подведены итоги голосования по названию зала для регистрации браков, который находится на улице Комсомольской, 4. Голосование ВКонтакте было запущено 14 февраля в День Святого Валентина, была приложена фотография обновленного интерьера.

Вот что сообщил начальник управления ЗАГС Вологодской области Сергей Костоусов:

"Друзья, объявляю итоги голосования за название зала торжественной регистрации заключения брака в отделе ЗАГС в городе Вологда! Большинство голосов отдано за вариант "Кружевной зал". Считаю, что это название очень подходит помещению зала. Его интерьер выдержан в цветах белого и неотбеленного льна и украшен изображениями элементов вологодского кружева, в том числе знаменитой вологодской "вилюшкой" – извилистой линией, проходящей по кружевному фону".

Уже появился первый комментарий: Татьяна Николайчук пишет: "Красиво! Символично! По-вОлОгОдски сИверно - напевно!".

За название "Кружевной зал" проголосовал 41 человек. 6 человек хотели видеть название "Любви и согласия", 11- "Двух сердец", 10 - "Жемчужный". Столько же проголосовало за "Белый".

Еще были варианты - "Любви. верности и семьи" (проголосовали 5 человек), за вариант "Серебряный" - трое, сообщает портал Город Во.