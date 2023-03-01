Стальные часы подарили металлурги ХК "Северсталь"

Фото: Евгений Виноградов, ВКонтакте.

Череповецкие металлурги сделали хоккейному клубу «Северсталь» необычный подарок. Это часы, сделанные из высокопрочной стали. О подарке сотрудников прокатного производства ЧерМК сообщает на своей странице гендиректор металлургической компании Евгений Виноградов.

Директор прокатного производства Николай Савенков, начальник производства плоского проката Павел Антонов и мэр Череповца Вадим Германов вручили хронометр любимой команде.

Сложный и необычный эскиз разработал резчик холодного металла Павел Данилов.

Металл для часов прокатали в листопрокатном цехе №1, вырезали фигуру в цехе отделки металла №1 на агрегате плазменной резки, доработали оформление в цехе прокатки и отжига.

«Часы изготовлены из высокопрочной стали с пожеланием такой же высокой прочности нашим хоккеистам!», - пишет Евгений Виноградов.