Вологодский вертолет при жесткой посадке разорвало пополам

Фото: МЧС Мурманской области.

Вертолет Вологодского авиапредприятия разорвало пополам. Как сообщал сайт КП_Вологда, в Мурманской области 28 февраля около 15 часов потерпел крушение рейсовый вертолет Ми-8, на борту которого находились девять человек. Воздушное судно летело из села Краснощелье в село Ловозеро, это больше ста километров. Вертолет не долетел до конечного пункта три километра и совершил жесткую посадку на замерзшее озеро.

От удара технику практически разорвало пополам. Произошло чудо: обошлось без погибших. Но люди пострадали. По уточненным данным, на борту вертолета находились 6 пассажиров (среди них был двухлетний ребенок) и 3 члена экипажа. Список людей, летевших этим рейсом, опубликовали в соцсетях. Пострадали пять человек, двух из которых госпитализировали в Мурманскую областную больницу с черепно-мозговыми травмами. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заверил, что угрозы для жизни северян нет.

«КП-Мурманск» сообщает со ссылкой на главного синоптика мурманского гидрометцентра Елену Сиеккинен:

- Когда самолет упал, у поверхности земли был северо-западный ветер 13-14 метров в секунду, что не относится к неблагоприятным погодным явлениям, это не штормовой ветер. Также шел снег с горизонтальной дальностью видимости 4 километра. Это считается хорошей видимостью для обычных людей.

Примечательно, что в 14:15 28 февраля на сайте МЧС размещено предупреждение: "По данным ФГБУ "Мурманского УГМС", ночью 01 марта на территории Мурманской области прогнозируется сильный северо-западный ветер, метель". Позднее предупреждения несколько раз повторялись. А уже днем аэропорт Мурманска не принимал и не выпускал самолеты.

А вот что рассказал вологодскому губернатору командир вертолета Павел Шитиков:

- Мы уже заходили на посадку в Ловозере, уже на прямой были, когда нас прикрыло снежным зарядом. Радиовысотомер показал 60 метров высоты, затем 50 метров, и после этого, буквально через секунду, случился удар о землю. Я в шоке сам. Повезло, что была маленькая скорость, - поделился командир с губернатором Вологодской области, который созвонился ним.

После случившегося организовала проверку Северо-Западная транспортная прокуратура, а следователи Мурманского следственного отдела на транспорте возбудили уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ «Нарушение требований в области транспортной безопасности».