В Череповце появятся пятиэтажные парковки и театр

В Череповце в Зашекснинском районе построят две пятиэтажные парковки. Расчет парковочных мест в новом микрорайоне сделан по новым нормативам. Чтобы им соответствовать, и предусмотрены дополнительно две пятиэтажные парковки на 300 машин каждая.Такая информация прозвучала на заседании Гордумы из уст главного архитектора Череповца Антона Аникина.

Кроме парковок в микрорайоне, ограниченном улицами Ленинградской, Преображенского, Котюнина и Шекснинским проспектом, появится театр.

Вся территория занимает около 25 гектаров. Центр микрорайона займет школа на полторы тысячи мест и детский сад на 348 мест. Не забудут и о спорте: появится стадион, хоккейная коробка, спортплощадки, автогородок. Появятся бульвары, рядом с театром - парк, будет несколько карманных парков-скверов. На Шекснинском проспекте два ресторана, торговый центр.