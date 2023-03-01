В Вологде готовы отреставрировать домик Петра Первого за 16 миллионов рублей

Домик Петра Первого на открытке 1954 г.в. Фото Цейнтлина.

В Вологде намерены отремонтировать домик Петра Петвого. Уже объявлена закупка. О подробностях сообщает портал НьюсВо.

На реставрацию планируют потратить 16 млн рублей. Конкурс на реставрацию «Выполнение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия федерального значения „Дом Петра Первого“, XVII в., г. Вологда, Советский пр., 47» объявлен 28 февраля.

Подрядчик должен будет отремонтировать дом в соответствии с проектно-сметной документацией. Начальная цена контракта - 16 697 756 рублей 28 копеек. Аукцион состоится после 16 марта.

Домик Петра Первого - филиал бюджетного учреждения культуры Вологодской области «Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник».

Постройка дома относится к концу ХVII века. Этот дом принадлежал голландскому купцу И.Гоутману, который вел широкую торговлю аптекарскими товарами во многих русских городах. Предполагается, что именно в нем останавливался Петр I во время своих посещений Вологды с 1692 по 1724 гг.

Небольшое одноэтажное каменное здание покрытое четырехскатной железной кровлей «в шашку». Фасады дома побелены. Интерьер дома сохранил характер жилого помещения ХVII века. Он состоит из большой бесстолпной палаты и примыкающего к ней небольшого помещения, где находились сени. Помимо мемориального значения памятник представляет исключительную ценность как редкий сохранившийся до наших дней образец жилья ХVII века.