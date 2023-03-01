У вологодского любителя интим-услуг вымогали деньги

Как сообщает УМВД области, пенсионер обратился за интим-услугами, но только потерял деньги. Он обратился в отдел полиции. 67-летний вологжанин нашел в интернете сайт по предоставлению интим-услуг, набрал указанный там номер, но ему не ответили.

На следующий день ему перезвонил неизвестный. Он сообщил, что из-за того самого звонка по номеру на сайте зависла касса и перестали поступать деньги. Поэтому надо перевести 28500 рублей, чтобы ее разблокировать. Кроме того, мошенник сообщил, что видит все счета мужчины и остатки средств на них.

Пенсионер испугался за свои сбережения и перевел около 7000 рублей на продиктованный по телефону счет. Позже в мессенджере ему стали поступать его личные фотографии с угрозами и требованием перевести еще 30000 рублей. В итоге мужчина обратился в полицию.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 163 УК РФ (Вымогательство). Преступнику грозит до 4 лет лишения свободы со штрафом до 80000 рублей.