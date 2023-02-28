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НовостиОбщество28 февраля 2023 14:13

"Народный бюджет" в Вологодской области составит полмиллиарда рублей

Это значительно больше прошлогоднего
Иван Чухнин

Полмиллиарда рублей потратят в Вологодской области на проекты «Народного бюджета». Это почти на 100 миллионов рублей больше, чем в 2022 году.

Проект «Народный бюджет» действует с 2015 года. В тот год было заявлено 60 инициатив, а финансирование составило всего 30 миллионов рублей. Сейчас таких проектов около полутора тысяч.

Все проекты - до одного миллиона рублей.

Среди них - строительство детских и спортивных площадок, установка малых архитектурных форм, восстановление небольшого воинского мемориала, новый колодец или водоразборная колонка, сообщает пресс-служба губернатора.