В Череповце решена проблема со снежными свалками в черте города

Фото: Вадим Германов, ВКонтакте.

В Череповце активно плавят снег. Затем осадки отстаиваются, фильтруются и сбрасываются в реку. Мэр города Вадим Германов назвал некоторые цифры: "С начала зимы наши подрядчики вывезли на снегоплавилки 518 тысяч кубометров снега. Такое количество замерзших осадков поместилось в 24830 грузовиков. Если выстроить их всех в одну линию, то колонна растянется на 187 километров".

Гордость Вадима Германова - что Череповец, один из немногих городов, где нет снежных свалок. Снег отвозят и плавят на очистных сооружениях.

Что вода сбрасывается чистой, градоначальник уверен: "Там снег проходит весь комплекс обеззараживания, превращаясь в чистую воду, которая и сбрасывается в Шексну".